Мінсоцполітики і "Сільпо" співпрацюватимуть для забезпечення гумдопомогою

Мінсоцполітики та мережа супермаркетів "Сільпо" співпрацюватимуть для забезпечення гуманітарною допомогою людей з вразливих категорій, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

За словами міністра Марини Лазебної, Мінсоцполітики уклало меморандум про співпрацю та фактично почала співпрацювати з "Сільпо" для забезпечення гуманітарною допомогою людей з вразливих категорій та людей, які постраждали від воєнних дій.

"Ми продовжуємо розширювати мережу партнерів для забезпечення людей гуманітарною допомогою. Дякуємо мережі супермаркетів "Сільпо", яка долучились до цього.

Ми співпрацюватимемо у забезпечення продуктами харчування малозабезпечених сімей з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю інших людей з вразливих категорій та постраждалих від війни", - сказала Лазебна.

У рамках співпраці "Сільпо" залучатиме за кордоном гуманітарну допомогу, забезпечить логістику, організує точки видачі в торгівельній мережі.

"Ми організовуємо "зелені коридори" для такої гуманітарної допомоги, щоб вона могла якнайшвидше потрапити до людей, координуємо забезпечення допомогою людей з вразливих категорій, залучаємо органи соціального захисту та партнерів для роздачі харчових продуктів потребуючим.

Кожна поставка контролюється. Продаж товарів, які надійшли як гуманітарна допомога, виключений", - додала міністр .

У рамках співпраці вже надійшла перша поставка, продукти з якої розподіляються для роздачі. Це - бутильована вода, хліб, макарони, картопля, батончики.