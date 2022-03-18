ЗСУ: у РФ бережуть ракети на випадок інших сценаріїв
У Росії, за даними розвідки, вже закінчуються ракети. Тому їх зараз бережуть на випадок інших сценаріїв, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"За даними Пентагону, по Україні випущено вже понад 900 ракет. Хоча вони звісно мають якийсь ліміт, розвідка доповідає, що ракети вже закінчуються, вони їх бережуть на випадок інших сценаріїв розвитку подій", - сказав він.
За його словами, українська авіація знищила майже четверту частину літаків і половину вертольотів РФ.
"Тактику вони змінили, тому що зазнають колосальних втрат. Якщо нові дані підтвердяться, то незабаром матимемо "ювілей" - 100 збитих літаків (всього на початок війни вони зібрали 450), а по вертольотах вже досягли цієї цифри (всього було 250). Наша ударна авіація і артилерія вдало відпрацьовує по їх засобам ППО, знищено під півсотні одиниць, дещо вдається захопити", - сказав Юрій Гнат.