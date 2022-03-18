ЗСУ: у РФ бережуть ракети на випадок інших сценаріїв

У Росії, за даними розвідки, вже закінчуються ракети. Тому їх зараз бережуть на випадок інших сценаріїв, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"За даними Пентагону, по Україні випущено вже понад 900 ракет. Хоча вони звісно мають якийсь ліміт, розвідка доповідає, що ракети вже закінчуються, вони їх бережуть на випадок інших сценаріїв розвитку подій" , - сказав він.

За його словами, українська авіація знищила майже четверту частину літаків і половину вертольотів РФ.