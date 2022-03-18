Роскомнагляд заявив, що YouTube займається тероризмом

Роскомнагляд заявив, що відео хостинг YouTube займається тероризмом, і вимагає від нього припинити трансляцію антиросійських роликів, повідомляє Українська правда.

"18 березня Роскомнагляд зажадав від компанії Google LLC негайно припинити поширення погроз на адресу громадян Російської Федерації на відеохостингу YouTube. Раніше стало відомо, що користувачам відеохостингу YouTube транслюються рекламні ролики із закликами виводити з ладу залізничні комунікації Російської Федерації та Республіки Білорусь. Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров'ю російських громадян" , - йдеться в повідомленні. ﻿

На думку Роскомнагляду, поширення подібних закликів "наочно демонструє антиросійську позицію американської компанії Google LLC".

Тому він вимагає "в максимально короткі терміни" припинити трансляцію антиросійських роликів.