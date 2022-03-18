Сервіс доставки їжі Rocket заморожує діяльність в Україні
Український сервіс доставки Rocket заморозив діяльність в Україні. У компанії вже кілька місяців були фінансові проблеми, а за день до війни вони оголосили про вихід з європейського ринку, повідомляє Новое время.
Український сервіс доставки їжі Rocket заморожує проект і не може гарантувати працівникам виконання обов’язків із заробітних плат.
Про це пише в Telegram "Реве та стогне ресторатор" з посиланням на лист одного з співзасновників компанії співробітникам. Інформацію каналу підтвердили кілька джерел у компанії.
"Ми змушені повідомити, що компанія не має можливості відновити операційну діяльність і продовжити роботу, а також не може гарантувати виконання обов’язків із заробітних плат", — йдеться в повідомленні.
У компанії додали, що заморожують проєкт та рекомендують співробітникам «по можливості шукати роботу».
Компанія запропонувала співробітникам такі варіанти отримання зарплати:
- Дочекатися переговорів із потенційними інвесторами: основною умовою придбання компанії є виплата заборгованості.
- Залишити у власне користування техніку, наприклад, телефони або ноутбуки, які були видані для роботи.
- Дочекатися коштів, які компанія планує повернути з рекламного облікового запису Google.
У Rocket заявили, що у них був план виходу з кризи, але 24 лютого [у день нападу Росії на Україну] «все задумане було відкинуто убік і всі домовленості були поставлені на паузу».
Як відбуватимуться виплати рестораторам у компанії, поки не уточнили.
Нагадаємо, що 23 лютого український сервіс доставки Rocket оголосив, що йде з європейського ринку через проблеми з фінансуванням. Незадовго до цього у компанії пройшли скорочення.