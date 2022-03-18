НБУ підтримав ініціативу запровадити 100% гарантії держави на депозити населення

Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу президента України Володимира Зеленського запровадити 100% гарантії держави на депозити населення. Таке рішення надасть упевненість українцям у збереженні їхніх заощаджень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, 100% гарантії не означає, що потреба у компенсації вкладів усіх банків обов’язково постане. До початку війни банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструвала солідні показники прибутковості, капіталізації та ліквідності, тож сьогодні може протистояти викликам, спричиненим війною.

Як наголосив голова НБУ Кирило Шевченко, додаткова підтримка вкладників з боку держави під час воєнного стану є необхідним важливим кроком для впевненості українців у збереженні їхніх заощаджень у повному обсязі.