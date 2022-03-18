Кулеба відповів на погрози Лаврова бити по постачаннях зброї з ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не в Москві вирішуватимуть, яку військову допомогу може отримувати Україна для спротиву російському вторгненню. Про це, посилаючись на його коментар, повідомляє Європейська правда.

"Не Лаврову вирішувати, які озброєння та від яких країн отримує Україна для захисту від російської агресії. Замість того, щоб загрожувати Україні та іншим країнам, російському дипломату слід направити зусилля на завершення війни та збереження життів росіян, яких керівництво РФ кинуло на смерть у цю бійню", - наголосив Дмитро Кулеба.