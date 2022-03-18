Як бізнес оцінює свою фінансову стійкість – опитування ЄБА
43% опитаних компаній оцінюють власну фінансову стійкість кількома місяцями, 28% мають запас на пів року, 17% – на рік і довше, повідомляє Економічна правда.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською бізнес-асоціацією серед членських компаній.
При цьому тільки 6% повідомляють, що фінансові ресурси компанії вже вичерпані.
"Майже половина опитаних керівників компаній, 46%, планують скористатися заявленими державою методами підтримки бізнесу. 29% ще не мають відповідного рішення, а 23% не планують отримувати допомогу від держави", – кажуть у ЄБА.
Серед анонсованих шляхів підтримки більшість керівників компаній, 65%, пропонуватимуть співробітникам отримати допомогу 6 500 грн у рамках "єПідтримки".
Половина компаній планують скористатися відстрочкою податкових платежів і можливістю не сплачувати ЄСВ за співробітників, що беруть участь у захисті країни в ЗСУ чи теробороні.
В опитуванні не враховувалися нові кроки підтримки бізнесу, запропоновані проєктом закону №7137-д, який недавно ухвалила Верховна Рада.
"Якими можуть бути додаткові кроки державної підтримки? Ми бачимо нагальну потребу пожвавлення роботи бізнесу. Серед пропозицій наших компаній – скасування переліку критичного імпорту як суттєвої перепони для ведення розрахунків з постачальниками та покупцями, сприяння пожвавленню імпорту-експорту, логістична підтримка та спрощення митних процедур, для експортних підприємств надзвичайно важливим є відновлення відшкодування ПДВ з експорту.
Компанії потребують відновлення здійснення розрахунків з іноземними контрагентами для поповнення власних обігових коштів та забезпечення сировиною виробництва", – додають в асоціації.
У компаній поцікавилися, чи планують вони скористатися програмою евакуації підприємства із зони бойових дій. Із 120 опитаних компаній тільки 13 планують евакуюватися, з них чотири вже подали заявку.
50% опитаних повідомили, що їх підприємства неможливо перевезти, ще 11% уже евакуювали підприємства самотужки. У 21% респондентів немає підприємств у зоні ведення бойових дій.
67% опитаних компаній постачають гуманітарну допомогу.
Повний обсяг податків продовжують сплачувати 66% членських компаній асоціації, 14% сплачують податки наперед.
В опитуванні взяли участь 120 генеральних директорів та представників членських компаній ЄБА. Опитування проводилося з 11 до 17 березня 2022 року.