Валютний ринок в умовах війни: день 23-й

У п'ятницю міжбанківський валютний ринок продовжує роботу за вже звичним особливим режимом. Середньодобовий обсяг операцій з долара США в останні дні опустився нижче за 100 млн доларів; водночас зросла кількість операцій із євро та іншими валютами.

За інформацією порталу «Курс України» зростання кількості та обсягу операцій у євро пов'язане з активними закупівлями палива та ПММ у країнах Єврозони.

Основним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку.

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Сьогодні, як і попередніми днями, невеликі угоди проходять безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невелике.

На готівковому валютному ринку у п'ятницю зберігається тенденція повільного зміцнення гривні до американського долара. Так, сьогодні у столиці курс купівлі готівкового «американця» опустився до 29,00-30,00 гривень; натомість з'явилися пропозиції оптових обсягів по 31,70-31,90 гривень. Оператори готівкового валютного ринку повідомляють про проблеми з готівковою гривнею, що змушує їх дедалі активніше знижувати цінники.

Євро на FOREX у п'ятницю 18 березня перейшов від зростання до зниження та вже опустився до позначки 1,1016 долара. Напередодні він досяг 1,1137 долара після того, як стало відомо, що дефолт Росії тимчасово відкладається. Фондовий ринок сприйняв цю новину з ентузіазмом; це призвело до ослаблення долара та зростання інших провідних світових валют. Проте вже сьогодні євро знову знижується. Готівковий євро, як ми писали вчора, також повільно дешевшає одночасно з доларом. Ще вчора у Києві його продавали по 40 гривень, а сьогодні з'явилися пропозиції щодо 37,50-38,00 гривень.

Російський рубль, який увечері четверга зміцнився до 94 руб/$ на новині про те, що дефолт на якийсь час відсувається, сьогодні знову падає. На момент написання статті він опустився до 105,60 руб/$, оскільки Центробанк Росії залишив незмінною відсоткову ставку лише на рівні 20% річних і сигналізував про зростання інфляції у країні. На тлі зростання ціни на готівкову валюту в Росії банки почали пропонувати своїм заможним клієнтам купувати золото в злитках. Мінімальна партія – 1 злиток вагою 1 кг. Інші росіяни активно вкладають наявні кошти у цукор і презервативи; обидва товари буквально розмітають з полиць магазинів та аптек.

Криптовалюта №1 «біткоїн», яка два дні тому на криптобіржі Binance різко виросла в ціні і досягла $41718 за 1BTC, сьогодні консолідується в діапазоні 40135-41170 доларів за 1BTC. Вирости сильніше поки що не вдається.