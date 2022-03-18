ЗСУ: якщо нам передадуть літаки, ми перевчимо льотчиків за 2-3 тижні

В Україні зараз є достатньо пілотів, проте їм не вистачає літаків. У зв'язку із цим ЗСУ просить західних партнерів надати радянські літаки МіГ-29, Су-24 та Су-25 або західні F-15 та F-16, які вже були у вжитку. Про це, посилаючись на інтерв'ю спікера командування Повітряних Сил Юрія Ігната, повідомляє РБК-Україна.

"Якщо нам передадуть американські літаки, для початку хоча б дві ескадрильї (по 12 одиниць кожна), то їхнє озброєння допоможе на рівні боротися в небі з переважною кількістю російської авіації. Американці запитують: хто ж на них літатиме? Є молоді пілоти-випускники вже з досвідом роботи на бойових винищувачах плюс є море льотчиків-запасників, які постійно скаржаться, що їх не беруть у військкоматах», – заявив Юрій Ігнат.

Також він додав, що українських льотчиків зможуть навчити лише за кілька тижнів, щоб вони змогли здійснювати польоти на новітніх літаках.

"Пілоти є, літаків на всіх не вистачає. Якщо нам дадуть ці літаки, то ми своїх перевчимо за два-три тижні. Вони підуть підготовку в різних країнах, де є авіаційні тренажери, потім відпрацюють справжні польоти і можна йти в бій. Звичайно мистецтво важливо, але західні літаки зі своїм озброєнням, активними головками самонаведення, краще за російські, і ми з ними можемо швидко розібратися. Ми реалісти, нам вистачить F-15 і F-16 у певних модифікаціях", – додав спікер.

Крім того, Ігнат зазначив, що українці зможуть оперативно навчитися та запустити в обіг західні ППО. Ці засоби протиповітряної оборони матимуть змогу захистити українське небо від російських ракет.