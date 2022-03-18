Фонд гарантування почав виплати вкладникам Промінвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізосіб починає виплати коштів вкладникам "Промінвестбанку", в якого НБУ відкликав ліцензію, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Фонд із 18 березня починає виплати відшкодування в межах 200 тисяч гривень вкладникам за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Відшкодування коштів вкладникам проводиться через відділення банків-агентів, підключених до процесингового центру Фонду:

АТ "КРЕДОБАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "ПУМБ", АТ "ТАСКОМБАНК",ПАТ "ІДЕЯ БАНК", АБ "ПІВДЕННИЙ", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та АТ "Ощадбанк".

Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення одного із визначених банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Відшкодування коштів вкладникам здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку.