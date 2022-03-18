Через дії російської армії 273 тисячі сімей опинились без газу і тепла – Вітренко

Понад 273 тис українських сімей не можуть отримувати газ і тепло через дії російської армії, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час брифінгу.

"На жаль, у багатьох містах України не вдається через руйнування інфраструктури, через активні військові дії забезпечити газопостачання і теплопостачання.

Наразі понад 273 тисячі домогосподарств, українських родин, знаходяться в ситуації, коли вони не можуть отримувати газ і тепло, що ставить фактично їхнє життя за межу гуманітарної катастрофи", - наголосив Вітренко .

Він додав, що перебої з постачанням газу та тепла, зокрема, відчувають мешканці Київської області, Маріуполя, Волновахи, Охтирки та частина Сєвєродонецька.

Водночас, за його словами, українські комунальники продовжують забезпечувати людей газом і теплом, є численні приклади, коли навіть на окупованих територіях люди під кулями відновлюють теплопостачання.

Голова НАК також розповів, що газу в українських підземних сховищах достатньо, щоб забезпечити потреби населення - наразі у сховищах 9,5 млрд кубометрів газу.

За його словами, українські газовики продовжують буріння в безпечних районах. Будуть освоюватися нові свердловини, і це дозволить збільшити видобуток газу.

Зараз видобуток на майже півтора відсотки перевищує минулорічний обсяг видобутку в цей же період, хоч і трохи знизився відносно довоєнного рівня, - додав Вітренко.