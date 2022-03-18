У Львові відбулася акція вшанування пам'яті вбитих українських дітей

У Львові влаштували акцію пам'яті вбитих під час війни 109 українських дітей. Про це написав﻿ мер міста Андрій Садовий.

"Порожні дитячі візочки на площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною. Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна" , - написав він.

Він звернувся до людей у всьому світі, щоб вони вимагали закрити українське небо.