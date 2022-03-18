У Львові відбулася акція вшанування пам'яті вбитих українських дітей
У Львові влаштували акцію пам'яті вбитих під час війни 109 українських дітей. Про це написав мер міста Андрій Садовий.
"Порожні дитячі візочки на площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною. Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна", - написав він.
Він звернувся до людей у всьому світі, щоб вони вимагали закрити українське небо.
"І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною. Фотографуйте акцію, розповідайте про злочини Росії та публікуйте у соціальних мережах з хештегом #closethesky. Захистіть українських дітей та українське небо!" - написав Садовий.