Литва, Латвія та Естонія вислали частину російських дипломатів

На тлі агресії кремлівського режиму проти України влада Литви, Латвії та Естонії висилає частину співробітників диппредставництв РФ. Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Delfi, Литва на знак солідарності з Україною оголосила небажаними чотирьох співробітників посольства РФ.

У свою чергу, Естонія, за даними порталу Postimees, висилає ще трьох російських дипломатів, які "брали безпосередню та активну участь у підриві безпеки країни та поширенні пропаганди" .

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич ухвалив рішення про видворення трьох співробітників російського посольства з країни.

Міністр написав на своїй сторінці у Твіттері, що видворення російських дипломатів "здійснюється як скоординована акція країн Балтії" .