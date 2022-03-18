КМДА: з початку війни в Києві загинуло 222 особи, з них – 4 дитини

З початку озброєної агресії РФ на території України в Києві загинуло 222 особи, 889 поранено. Про це, посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Києві з початку широкомасштабного вторгнення загинуло 222 особи, з них 60 цивільних. Загинули, у тому числі, 4 дітей", – ідеться в повідомленні КМДА, розміщеному в соцмережі.

У повідомленні наголошується, що за весь цей час у столиці від дій окупанта поранено 889 осіб, з яких 241 – цивільні, у тому числі: 18 дітей, троє водіїв швидкої, один лікар швидкої.