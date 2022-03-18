"Північ": Під Черніговом знищено велику кількість ворожої техніки

Захисники України знищили російський комплекс радіоелектронної розвідки "Торн" та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи, пише пресслужба оперативного командування "Північ", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"17 березня поблизу Чернігова було виявлено розташування ворожого комплексу РЕР "Торн" та командно-спостережного пункту БТГр. А сьогодні на світанку українські захисники з числа військ оперативного командування "Північ" побажали оркам "Доброго ранку", знищивши вказані об'єкти" , - йдеться в повідомленні.

Також минулої доби захисники Чернігова відбили дві спроби просування російських військових: знищено ворожі БМП, танк і бронеавтомобіль "Тигр", втрати особового складу ворога уточнюються.

Підрозділи Збройних сил України завдали артилерійського удару по артилерії противника, знищивши дві ворожі батареї, а також точкових ударів по великій кількості техніки та особового складу, який здійснював ротацію.