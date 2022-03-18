Кулеба назвав два можливі фінали війни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що війна Росії проти України має два можливі фінали: програш однієї зі сторін, або компромісна угода на більш вигідних умовах, повідомляє Ділова столиця.

"Не треба робити ніякої драми, але ми всі маємо пам’ятати, що у будь-якої війни є два фінали. Перший фінал – це безумовна тотальна поразка однієї зі сторін. Це те, що нам хотіли нав’язати з самого початку росіяни, висунувши такий документ. Другий фінал – це угода. Угода – це пошук і фіксації взаємоприйнятних рішень. Тому з точки зору України, не з точки зору Росії, ми маємо чітко і тверезо розуміти, що або ми маємо налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої ми тотально безумовно і беззастережно перемагаємо Росію, або має бути угода, яка має бути на вигідних для України умовах" , — сказав Кулеба в інтерв'ю УП.

На його думку, другий варіант є більш реалістичним. Кулеба додав, що Володимир Зеленський "жодних доручень нікому здавати національні інтереси не ставив".

"Задача, яку ставить президент, дуже чітка: максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки України. І всі спекуляції про те, що хтось там щось зливає – це просто інформаційна війна, в якій ми маємо нарешті навчитися бути серйозними, дорослими людьми і не вестися на вкиди" , — наголосив глава МЗС України.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що відповідальність за війну в Україні несе не лише президент Росії Володимир Путін, а всі росіяни, які підтримують і втілюють його політику.