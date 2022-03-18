ДПЕК повернула світло у 25 тисяч будинків Київської та Донецької областей

За минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 24500 домогосподарств в 96 містах та селах Донецької та Київської областей, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише ДТЕК у Facebook.

"Станом на 18 березня фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося повернути світло в Первомайське, Нетайлово, Уманське, Мар'їнку, Новгородське, Яцьке Донецькій області. Всього - для 6500 тисяч родин" , - повідомили в компанії.

В Київській області світло повернули в 18 тисяч будинків трьох районів Київської області, які було знеструмлено через бойові дії - Броварський, Вишгородський, Макарівський.

"В цих районах не припиняються бойові дії та руйнування інфраструктури, тож енергетикам доводиться регулярно повертати світло в одні й ті самі населені пункти" , - кажуть в ДТЕК.

Без світла залишаються понад 266 тис. родин у Донецькій області. Найскладніша ситуація зберігається в Маріуполі.

Ще 154 тисяч будинків без світла в Київській області. Основні пошкодження в Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському, Києво-Святошинському районах.