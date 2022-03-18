Як побороти синдром фантомної сирени: поради психологів

Життя у постійному стресі та переживанні, сигнали повітряних тривог негативно впливають на людську психіку, викликаючи симптом фантомної сирени.﻿ Це стан, коли людина чує звучання сирен навіть у повній тиші. Таке явище, стверджують фахівці, є цілком нормальною реакцією психіки на хронічний стрес.

﻿Поліцейські психологи дали поради﻿, як боротися із цим синдромом.

Щоб впоратися із цим явищем, дуже важливо мінімізувати його симптоми та відновити контроль над емоціями, щоб залишатися в тонусі й адекватно реагувати на ситуацію.

1. Перевірка реальності та заземлення:

Поговоріть про стрес із близькими.

Вимийте обличчя або руки холодною водою.

Необхідно повернути себе до реальності через тіло: доторкніться до себе, перерахуйте предмети, які бачите перед собою у кімнаті.

2. Закриття базових потреб:

Випийте води, гарячого чаю, поїжте теплої їжі.

Спробуйте заснути.

Обійміть того, хто поруч.

Залишайтесь певний час без новин та телефону.

3. План дій для екстрених ситуацій.

Разом із сусідами та рідними проговоріть та пропрацюйте чіткі обов’язки кожного у випадку надзвичайної ситуації (домовтесь про чергування, вимкнення газу та електроенергії тощо). Це допоможе знизити рівень тривоги та заспокоїтись, наскільки це можливо у сучасних реаліях.