Байден і Сі Цзіньпін почали телефонну розмову

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін почали телефонні переговори. Однією з тем розмови стане війна в Україні, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Захищений відеодзвінок президента США Джо Байдена з головою Китаю Сі Цзіньпіном почався о 9:03 ранку за східним часом" , - йдеться в повідомленні CNN.

Також інформацію про початок телефонної розмови підтверджують китайські ЗМІ.

Раніше в Держдепі США заявили, що Байден збирається попросити Сі Цзіньпіна вплинути на Володимира Путіна, щоб припинити війну в Україні.