ОВА: у Лисичанську війська РФ обстріляли лікарню

У Лисичанську на Луганщині російські загарбники обстріляли лікарню, випустивши 10 потужних снарядів.﻿ Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Укрiнформ.

«Російська армія відкрила вогонь по одному з лікувальних закладів в Лисичанську. Загалом вони випустили десять снарядів. Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби» , - написав очільник області у Телеграмі.