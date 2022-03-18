У ЗСУ розповіли про укріплення оборони Києва

Українські захисники роблять усе можливе, щоб ворог до Києва більше не наблизився. Про це сказав на брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич, повідомляє Укрiнформ.

«Наш командувач щодня робить об’їзд столиці й області та перевіряє стан готовності. Можу вас запевненити, що ворог далі не піде. Він буде зупинений» , - наголосив Грузевич.

За його словами, нині створено угруповування військ, яке призначене для оборони міста Києва та Київської області, є два кола оборони, які зупиняють ворога.

«На деяких напрямках, а це Броварський та Бориспільський, ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій. Є невеличкі спроби здійснити активні дії на лівому березі Дніпра, але успіху вони також не мають» , - сказав бригадний генерал.

Крім того, додав він, нині вибудовується ефективна система протиповітряної оборони.

«Тільки за минулі пару днів збито два літаки, один вертоліт, понад 6 ракет. Але, на превеликий жаль, коли збивається ракета, уламки падають та руйнують наші будинки та цивільну інфраструктуру» , - зазначив військовий.

За даними Грузевича, росіяни планували захопити Київ за три дні, але завдяки вмілому керівництву та роботі військових, всіх правоохоронних органів та сил оборони їм це не вдалося.

«На сьогодні по правому березі Дніпра є смуга зовнішнього кільця, яка розширена до 70 км. Це унеможливлює ведення вогню, окрім ракет. По лівому березі є просування ворога, але українські захисники його ліквідували. Ворог перейшов до іншої тактики: цинічно розстрілює об’єкти інфраструктури, прикриваючись тим, що нібито б‘є по військовій інфраструктурі» , - додав заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ.

Він закликав мешканців міста та області не нехтувати сигналами протиповітряної системи, адже в укриті є більше шансів врятуватися від ворожих обстрілів.