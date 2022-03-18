Зеленський обговорив із партнерами членство України в ЄС та санкції

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.﻿ Про це він розповів у відеозверненні, повідомляє Новое время.

Зеленський зазначив, що на переговорах обговорювались конкретні кроки, які дадуть Україні ще більше сил, не тільки безпосередньо для оборони, а й для економіки.

"Президентка Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС. Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це непросто, але ми це робимо. Впевнений" , — сказав Зеленський.

За словами президента, також домовилися про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну.

"Домовилися про новий „макрофін“ — ще 300 млн євро для України. На додачу до тих, щодо яких уже було ухвалене рішення" , — також зазначив глава держави.

Окрім того, Зеленський обговорив з партнерами наступний пакет санкцій проти Росії.

"Щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожен постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які уособлюють російську владу" , — зазначив він.

Зеленський також додав, що поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати.