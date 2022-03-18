Швейцария включилась в четвертый пакет санкций ЕС против РФ

Швейцарія приєдналася до четвертого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії через війну в Україні. Про це інформує пресслужба швейцарського уряду, повідомляє Новое время.

Зазначається, що 18 березня уряд Швейцарії ухвалив рішення про введення нових санкцій ЄС проти Росії та вже наклав європейські санкції на 197 фізичних та 9 юридичних осіб із РФ.