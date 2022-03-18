Швейцария включилась в четвертый пакет санкций ЕС против РФ
Швейцарія приєдналася до четвертого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії через війну в Україні. Про це інформує пресслужба швейцарського уряду, повідомляє Новое время.
Зазначається, що 18 березня уряд Швейцарії ухвалив рішення про введення нових санкцій ЄС проти Росії та вже наклав європейські санкції на 197 фізичних та 9 юридичних осіб із РФ.
"15 березня ЄС прийняв рішення ввести додаткові санкції проти Росії у зв'язку з військовим вторгненням Росії, яке продовжується, в Україну. Цей четвертий пакет санкцій, на додаток до вищезазначеного списку санкцій, який вже реалізований, включає більш широкі заходи щодо товарів, обмеження на операції з деякими державними підприємствами та заборону надання рейтингових послуг російським клієнтам чи організаціям", - додали у пресслужбі.