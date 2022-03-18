ДСНС: у Сумах через артобстріл загорівся великий склад
У Сумах сьогодні, 18 березня, внаслідок артобстрілу сталося спалах одноповерхового складу з лакофарбовою продукцією на площі понад 6 000 квадратних метрів. Про це інформувала ДСНС України.
Як заявила служба, попередньо жертв та постраждалих немає.
"Суми, Сумський район (Баси, Хімгородок, Прокоф'єва, Низи, Старе село). Закриваємо вікна в будинках. Без потреби не виходьте на вулицю. Триває пожежа після російських ворожих обстрілів" , - зазначив він.