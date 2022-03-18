ДСНС: у Сумах через артобстріл загорівся великий склад

У Сумах сьогодні, 18 березня, внаслідок артобстрілу сталося спалах одноповерхового складу з лакофарбовою продукцією на площі понад 6 000 квадратних метрів. Про це інформувала ДСНС України.

Як заявила служба, попередньо жертв та постраждалих немає.