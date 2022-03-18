Джонсон пообіцяв Україні нову військову допомогу

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв додаткову оборонну допомогу. Про це йдеться на сайті британського уряду, повідомляє Корреспондент.

"Прем'єр знову висловив огиду до варварських дій Росії в Україні та захоплення стійким опором українського народу. Він сказав, що все Сполучене Королівство підтримує Україну" , - йдеться у заяві.

У розмові Джонсон пообіцяв Києву додаткову оборонну допомогу Британії. Також він заявив, що має намір "працювати із союзниками на зустрічі НАТО наступного тижня, щоб посилити військову підтримку Україні".

Крім того, співрозмовники обговорили прогрес у мирних переговорах Росії та України.

Британський прем'єр пообіцяв продовжити тиск, щоб протистояти агресії президента РФ Володимира Путіна, у тому числі через санкції, летальну допомогу та дипломатичні дії.