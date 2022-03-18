Hromadske: росіяни захопили в полон журналістку видання

Російські загарбники захопили в полон журналістку незалежного українського медіа Hromadske Вікторію Рощину, повідомляє Укрiнформ.

"Наша журналістка Вікторія Рощина ймовірно перебуває в полоні в російських окупантів. Вона знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни" , - ідеться у заяві Hromadske у Фейсбуці.

12 березня Hromadske не змогло вийти з Рощиною на зв'язок. Від свідків стало відомо, що на той момент журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.

16 березня з'явилася інформація, що напередодні (імовірно 15 березня) Рощину затримала ФСБ Росії. Нині про місцеперебування жінки нічого не відомо.

"Ми докладали всіх зусиль, аби звільнити журналістку в непублічний спосіб. Але це виявилось безрезультатно" , - заявили в медіа.

Hromadske закликає українську й міжнародну спільноту долучитися інформаційно та діями до звільнення Рощиної.