ГБР: cуд разрешил арест Виктора Медведчука

Личаківський районний суд Львова обрав політику Віктору Медведчуку запобіжний захід — тримання під вартою. Про це поінформувало ДБР, повідомляє Сьогодні.

18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України за відсутності фігуранта.

Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука.

ДБР закликає українців, яким відомо місце перебування Медведчука, повідомити про це правоохоронців.