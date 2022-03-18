Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не зацікавлений у війні в Україні

Китай та США повинні спільно працювати задля забезпечення миру та спокою у світі, а війна в Україні є зовсім не тим, що хочеться бачити Китаю. Про це у розмові з президентом США Джо Байденом сказав лідер КНР Сі Цзіньпін, повідомляє Укрiнформ.

Як передає Сіньхуа, китайський очільник зазначив, що від моменту першої віртуальної розмови очільників КНР та США переважний рух до миру та розвитку у світі «зазнав серйозних викликів, і світ вже не є ані спокійним, ані стійким».

«Криза в Україні є не тим, що нам хочеться бачити» , – сказав китайський лідер.

Сі Цзіньпін наголосив, що конфлікти та конфронтація не є в чиїхось інтересах, а «міжнародна спільнота повинна цінувати насамперед мир і безпеку».

Голова КНР додав, що Китай та Сполучені Штати як постійні члени Ради Безпеки ООН та дві найсильніших економіки світу повинні не лише спрямовувати відносини двох країн у правильному руслі, а й «розділяти міжнародні зобов’язання та працювати задля миру та спокою у світі».