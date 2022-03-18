Подоляк: позиція України на переговорах з РФ незмінна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що позиції України на переговорах із Росією незмінні: припинення вогню, виведення російських військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами, повідомляє Новое время.

У своєму Twitter член української делегації на переговорах написав, що заяви російської сторони – лише їхні запити, а мета всіх цих заяв – спровокувати напругу в ЗМІ.

Раніше голова російської делегації Владімір Мединський заявив, що Україні та Росії на переговорах "вдалося зблизити позиції". Він стверджував, що делегації досягли найбільшого прогресу щодо "нейтрального статусу" і "невступу України до НАТО", а з питань демілітаризації переговори нібито перебувають "на пів дорозі".

Михайло Подоляк наголошував, що принципові питання в переговорному процесі є недоторканними для української сторони. За його словами, позиція країни-агресора на переговорах останнім часом пом'якшилася, а за кілька тижнів сторони можуть розпочати роботу над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Владіміром Путіним.

Переговори щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну тривають на рівні делегацій двох країн. Сторони тричі зустрічалися на території Білорусі, після чого переговори продовжились у відеоформаті.

Україна та Росія досягли певного прогресу в питанні організації гуманітарних коридорів, але окупанти продовжують блокувати деякі маршрути та влаштовувати провокації, незважаючи на попередні домовленості.