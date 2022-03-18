Центр протидії дезінформації попереджає про небезпечну SMS-розсилку

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про черговий різновид інтернет-шахрайств: SMS-розсилка на телефон із повідомленням про нарахування грошей, повідомляє Економічна правда.

Українцям почало надходити повідомлення на телефон із текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" і далі йде посилання.

"У жодному разі не переходьте за цим посиланням! Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано. Будьте уважні! Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через застосунок "Дія", очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є" , - пояснюють у відомстві.

У Центрі нагадали, що сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

Також радять не переходити за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх.