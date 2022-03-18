Укрпошта домовилася з маркетплейсами про відміну комісії для продавців з України

"Укрпошта" домовилася з глобальними маркетплейсами про скасування комісії для продавців з України﻿. Відповідна інформація з'явилася на сторінці держпідприємства у Facebook, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

"Першими до ініціативи долучилися Etsy, еBay, Joom, потім приєдналися Wish та Shopify. Крім того, кожен з них запровадив свої бонуси для українців" , – заявили﻿ в "Укрпошті".

Для прикладу, Wish повернув місячну комісію за лютий всім продавцям з України, а також на пів року скасував усі комісії для українських мерчантів. Натомість Joom до настання розрахункового періоду зробив виплату усім мерчантам та запевнив, що не застосовуватиме жодні штрафи чи песимізації до українських магазинів. Також маркетплейс тимчасово знизив комісію для продавців до 0 %.

"Крім того, Global eBay розпочав збір грошей для підтримки України, згідно з яким маркетплейс подвоїть кожну пожертву до 10 тисяч доларів, що зроблять працівники компанії. Також еBay поновили акселартор для українців й готові підтримати середній бізнес з асортиментом від 100 товарів (3 міс. без комісії), та малий (200 безкоштовних лістінгів)" , – додали в компанії.

До слова, "Укрпошта" запропонувала українцям знижки при оплаті комунальних послуг у березні.