Україна за кілька днів отримала понад $3 млрд

У п'ятницю, 18 березня, Україна отримала 300 млн євро макрофінансової допомоги, повідомив голова Мінфіну Сергій Марченко, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні отримали чергові EUR300 млн на наші рахунки. Кошти надійшли у рамках програми макрофінансової допомоги ЄС" , – написав він у Facebook.

Міністр додав, що за кілька днів Україна отримала $2 млрд і більше 1 млрд євро як підтримку від МВФ, Світового банку, ЄС, ЄІБ та іноземних урядів.

Також Марченко повідомив, що незабаром буде затверджено низку рішень про гранти для України.

Раніше Марченко заявив, що Україна має кредитну підтримку на близько 5 млрд євро плюс гранти на 360 млн євро.