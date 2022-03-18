У Нідерландах заморозили близько €200 млн російських активів

У Нідерландах наразі заморозили російських активів на суму близько 200 млн євро, повідомляє Укрiнформ.

"У Нідерландах заморожено більше російських активів, ніж повідомляла міністр фінансів Нідерландів Сігрід Кааг на початку ць﻿﻿ого тижня. У листі до Палати представників вона написала, що в Нідерландах було заморожено 6 мільйонів євро російських активів. За словами президента центрального банку Нідерландів DNB Клааса Кнота, наразі йдеться про близько 200 мільйонів євро" , - пишуть нідерландські ЗМІ.

Пояснюється, що різниця в сумах настільки велика через те, що банки ще не передали всіх деталей уряду щодо заморожених активів.