Харківська ОДА: окупанти відпустили голову Великобурлуцької ОТГ

Російські окупанти відпустили викраденого голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram-каналі, повідомляє Новое время.

"Щойно [ввечері 18 березня] з ним говорив, зараз він перебуває в лікарні. Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду і захист національних інтересів" , — наголосив Синегубов.

Також голова ОДА розповів, що російські окупанти не дозволили привезти гуманітарну допомогу зеленими коридорами, зокрема в Ізюм. У населених пунктах поблизу вирішили створити логістичні центри та надсилати допомогу мешканцям через волонтерів.

17 березня стало відомо, що росіяни взяли в заручники голову Великобурлуцької територіальної громади Куп'янського району Харківської області Віктора Терещенка.