Генштаб: РФ планує перекинути в Україну свої війська з Вірменії

Російська федерація, намагаючись відновити боєздатність своїх підрозділів на території України, планує перекинути з Вірменії до України підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази.﻿ Про це інформувала пресслужба Генштабу ЗСУ, повідомляє Укрiнформ.

«Триває двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Продовжуючи спроби відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях, військове керівництво російської федерації планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії» , – йдеться в Фейсбук-повідомленні.

Як зазначається, підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців Російської Федерації від участі у бойових діях, що зумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони. Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях. Особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень.

У Генштабі також повідомили, що через відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил РФ полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель.

Водночас провладні російські ЗМІ продовжують розповсюджувати хибну інформацію про збройну агресію Російської Федерації на території України. Не припиняється створення та розповсюдження всіма доступними інформаційними каналами, зокрема і у країнах Європейського союзу та США, постановочних пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та сил оборони України.

Крім того, у місті Джанкой, на тимчасово окупованій території АР Крим, призупинено навчання у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах з їх подальшим використанням для розміщення військовослужбовців збройних сил РФ, які прибувають до міста.

У Чернігівській області російські окупанти залякують місцевих жителів з метою придушення спротиву цивільного населення.

Окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та руйнують інфраструктуру міст, створюючи передумови для поглиблення гуманітарної кризи.

У пресслужбі зазначили, що сили оборони України продовжують крок за кроком звільняти тимчасово зайняту територію України на всіх напрямках.