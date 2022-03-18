ОВА: ППО знищила російські дрони над Одесою

Сили Протиповітряної оборони України знищили кілька ворожих дронів над Одесою. Про це заявив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє Укрiнформ.

«Над Одесою вогнем ППО знищені ворожі дрони. Розвідка не вдалася… Наступними будуть ті, хто їх запускав» , - зазначив Братчук у Телеграмі.

Речник ОВА не уточнив, скільки саме знищено літальних апаратів російських загарбників.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 березня, о 5 годині ранку в небі над Одеською областю українські військові також збили ворожу крилату ракету морського базування.

Війська РФ випустили 18 березня по Львову шість крилатих ракет з акваторії Чорного моря. Дві з них були збиті українською ППО.