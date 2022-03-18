Норвегія підтримала європейські санкції проти РФ

Норвезький уряд оголосив про приєднання країни до санкцій Європейського Союзу проти російської федерації у зв’язку з її вторгненням в Україну та назвав запроваджені обмеження «найширшими» в історії країни. Про це йдеться в пресрелізі Міністерства закордонних справ Норвегії, повідомляє Укрiнформ.

Зазначається, що «найширший пакет санкцій, коли-небудь запроваджений Норвегією», включатиме персональні обмеження проти окремих впливових росіян та білорусів, а також заборону на експорт технологій, товарів та послуг, які можуть бути використані росією для ведення війни проти України.