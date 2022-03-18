Норвегія підтримала європейські санкції проти РФ
Норвезький уряд оголосив про приєднання країни до санкцій Європейського Союзу проти російської федерації у зв’язку з її вторгненням в Україну та назвав запроваджені обмеження «найширшими» в історії країни. Про це йдеться в пресрелізі Міністерства закордонних справ Норвегії, повідомляє Укрiнформ.
Зазначається, що «найширший пакет санкцій, коли-небудь запроваджений Норвегією», включатиме персональні обмеження проти окремих впливових росіян та білорусів, а також заборону на експорт технологій, товарів та послуг, які можуть бути використані росією для ведення війни проти України.
«Ці санкції сильно вдарять по російському режиму. Ми заморожуємо активи та забороняємо поїздки для окремих осіб і припиняємо деякі спрощення візового режиму для їхнього в’їзду до Норвегії, а також зупиняємо експорт, торгівлю та операції, які можуть безпосередньо стосуватися військової техніки росії або допомагати фінансувати чи сприяти війні проти України. Ми вводимо наші санкції разом з ЄС та іншими країнами, щоб гарантувати, що вони мають максимальний ефект», – зазначили у відомстві.