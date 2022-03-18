Зеленський обговорив з Мішелем антивоєнну коаліцію

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем посилення антивоєнної коаліції та протидію агресії РФ, повідомляє Укрiнформ.

«Продовжив перемовини з керівництвом ЄС. Обговорили з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем подальшу підтримку України в протидії агресії рф, посилення антивоєнної коаліції, перспективи відновлення миру в України. Окрема увага – нашому руху до членства в ЄС» , - написа глава держави у Твіттері.

15 березня президент Європейської ради в ході телефонної розмови з президентом РФ Путіним закликав припинити «братовбивчу війну проти України».