Постпред США в ООН відповіла на заяви РФ про біолабораторії в Україні

Представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд розвіяла міф російської пропаганди про нібито "біолабораторії" США, розташовані в Україні, повідомляє Корреспондент.

"Давайте внесемо ясність: Україна не має програми біологічної зброї. Українських лабораторій з біологічної зброї немає - ні біля кордону з Росією, ні деінде. Це Росія вже давно підтримує програму біологічної зброї в порушення міжнародного права" , – написала Томас-Грінфілд у Twitter.

Раніше Росія запросила проведення засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з нібито "діяльністю американських біологічних лабораторій" в Україні.

Також повідомлялося, що Міноборони РФ поширює фейк про жертв "українських біолабораторій". Відомство вирішило, що чотири роки тому в Україні нібито був витік, через який загинули 70 осіб в окупованому регіоні Донбасу.