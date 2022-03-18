У Байдена повідомили про підсумки розмови із Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден у майже двогодинній телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпінем описав наслідки, з якими зіткнеться Пекін, якщо надасть матеріальну підтримку Росії у війні проти України.﻿ Про це поінформувала пресслужба Білого дому, повідомляє Європейська правда.

За даними Білого дому, Байден висловив погляди США та союзників і партнерів "на цю кризу".

"Президент Байден докладно розповів про наші зусилля щодо запобігання та подальшого реагування на вторгнення, у тому числі шляхом покладання витрат на Росію. Він описав результати та наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, у той час вона здійснює жорстокі напади на українські міста та мирних жителів" , - йдеться у повідомленні Білого дому.

Байден підкреслив, що підтримує дипломатичне вирішення конфлікту.

Раніше, китайські державні ЗМІ повідомили після розмови двох лідерів, що Сі Цзіньпін заявив Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, "не відповідають нічиїм інтересам".