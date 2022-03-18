Шмигаль: мешканцям оточених міст будуть роздавати продукти

Держава з 19 березня буде безкоштовно роздавати продукти людям у містах, які вже в оточенні або на лінії бойових дій. Про це під час відеозвернення заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрiнформ.

"Питання продовольчої безпеки. Ми не можемо допустити, аби українці залишилися без їжі, тому держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Ці продукти будуть безкоштовно від завтра роздаватись людям в тих містах, які вже опинилися в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій" , - сказав Шмигаль.

Він додав, що в уряді сформували перелік ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та олії. Міністерство розвитку громад та територій у щоденному режимі формуватиме перелік міст, куди цю продукцію треба доставити. Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст.

За його словами, Укрзалізниця закуповуватиме продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозитиме їх по регіонах.

"Щодо доставки в тимчасово окуповані населені пункти, то будемо залучати міжнародні гуманітарні організації. Ще раз підкреслю, що роздача відповідних продуктів буде відбуватися безкоштовно для людей" , - наголосив Шмигаль.

Він додав, що Кабмін вже виділив «Укрзалізниці» 18 млрд грн на реалізацію цього та інших завдань.

"Ми нікого не залишимо сам на сам із бідою. Відповідна програма також стимулюватиме розвиток власного українського виробництва харчових продуктів, а харчова промисловість зараз стає одним із ключових секторів економіки" , - сказав прем'єр.

Він також звернув увагу, що за три тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь світ побачив, що Росія — це країна-терорист, а Україна — це країна незламних та хоробрих людей, які готові до останнього битися за свою землю.