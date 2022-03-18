Генерал США прогнозує неможливість Путіна наступати через 10 днів

Колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес вважає, що у разі, якщо Владімір Путін не змириться з поразкою його армії у війні, то у нього буде гірша переговорна позиція і Україна зможе вимагати звільнення Криму та Донбасу.﻿ Про це Ходжес сказав у інтерв’ю Deutsche Welle, яке опубліковане на YouTube-каналі "Європейської правди", повідомляє Українська правда.

Ходжес переконаний, що Путін не втілить свої погрози про розширення кордонів війни та застосування ядерної зброї.

"Я не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. По-перше, Путін не зможе зробити це сам. Я не вірю, що люди, які його оточують, насправді зацікавлені в ядерній загрозі" , - заявив він.

Водоночас, Ходжес переконаний, що за 10-12 днів у РФ завершаться ресурси для ведення наступальних дій. За його словами, тоді Владімір Путін намагатиметься "заморозити" ситуацію на місцях.

"Якщо я маю рацію, протягом 10-12 днів російські війська досягнуть піку. Вони більше не зможуть продовжувати атаку. Вони очевидно захочуть заморозити те, що вони завоювали. Саме цей момент ми маємо використати. У нас буде краща переговорна позиція, і ми повинні вимагати, щоб вони повернулися не тільки до періоду до 24 лютого, а й до того, що говорив президент Байден: що український суверенітет є пріоритетом для США, що росіяни повинні залишити Крим, повинні залишити Донбас" , - заявив Бен Ходжес.

Він також розкритикував Захід за надмірну обережність у діях і недостатню військову підтримку України, оскільки, за його словами, Кремль не має наміру втягувати НАТО у війну.