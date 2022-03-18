Лукашенко заявив, що не розміщуватиме в Білорусі ядерну зброю

Білорусь не розміщуватиме у себе ядерну зброю і ніколи такого не планувала. Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє Європейська правда.

"Змінюючи конституцію, ми навіть не думали про це - це все вигадка Заходу. Я не планую розміщувати тут ядерну зброю, виробляти тут ядерну зброю, створювати та використовувати цю ядерну зброю проти будь-кого. Такого ніколи не було в планах білоруського керівництва і в моїх планах" , - цитує білоруський телеграм-канал "Пул першого" інтерв'ю Лукашенка японському телеканалу TBS.

Наприкінці лютого у Білорусі пройшов "референдум" щодо змін до конституції, серед яких, зокрема, містилася відмова країни від без'ядерного статусу.

Крім того, Лукашенко раніше стверджував, що Білорусь вимагатиме РФ повернути ядерну зброю в тому випадку, якщо таку зброю розмістять біля білоруських кордонів, наприклад, "у Польщі, Литві чи тій самій Україні".

Аналогічні заяви робив і голова білоруського МЗС Володимир Макєй.

"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі" , - стверджував він.

Ці заяви викликали занепокоєння у ЄС. За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, розміщення ядерної зброї на території Білорусі серйозно вплине на ситуацію у сфері безпеки та не залишиться без відповіді з боку Європи.

Наразі Лукашенко вважає такий сценарій абсолютно нереалістичним.