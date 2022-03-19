Кулеба обговорив з Блінкеном посилення дипломатичного тиску на Росію

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба обговорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном кроки з припинення війни в Україні, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це Кулеба заявив у Twitter.

У розмові Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен зійшлися на думці, що для становлення миру в Україні вкрай важливо і далі зміцнювати обороноздатність країни, а також посилювати тиск на Росію з використанням всіх доступних дипломатичних інструментів.

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