Зеленський про повне перезавантаження митниці: прибираємо всю бюрократію

Президент України Володимир Зеленський розповів про нововведення в митниці для спрощення поставок товарів для оборони та гуманітарних вантажів в нашу країну, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Протягом дня посадовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики" , - сказав президент.

Зеленський наголосив, що тепер поставки не обкладатимуться податком на додану вартість, і знімаються будь-які інші мита і платежі.