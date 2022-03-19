Зеленський про повне перезавантаження митниці: прибираємо всю бюрократію
Президент України Володимир Зеленський розповів про нововведення в митниці для спрощення поставок товарів для оборони та гуманітарних вантажів в нашу країну, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"Протягом дня посадовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що тепер поставки не обкладатимуться податком на додану вартість, і знімаються будь-які інші мита і платежі.
"Прибираємо абсолютно всю бюрократію, абсолютно всі папірці, а також ПДВ, мита, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла - щоб людський фактор не заважав швидкості поставок товарів. Вони дуже потрібні саме зараз", - зазначив він.