Зеленський про переговори з РФ: Настав час зустрічатися і говорити про мир
Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва Росії. За його словами, настав час зустрічатися і говорити про мир, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це він заявив у своєму відеозверненні.
"Переговори про мир, про безпеку для нас. Вони змістовні, чесні, без затягування - це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок. Ми завжди наполягали на переговори, завжди пропонували діалог, рішення для миру. Хотів звернути для тих, хто в Москві. Настав час зустрічатися, настав час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати для Росії будуть такі, що не вистачить кількох поколінь, щоб піднятися", - заявив Зеленський.