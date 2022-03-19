Зеленський анонсував звернення перед народами світу
Президента України Володимир Зеленський анонсував виступи перед Швейцарією, Ізраїлем, Японією та Італією. Він звернеться із закликом до миру, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це він заявив у відеозверненні.
"Найближчими днями продовжу звертатися до народів із закликом до миру для України. Попереду моє звернення до швейцарців. Заплановані також звернення до Ізраїлю, Японії, Італії. Світ чує позицію України. Світ підтримує. наших захисників", - заявив Зеленський.