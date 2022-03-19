Джордж Буш і Білл Клінтон відвідали українську церкву в США
Колишні президенти США Джордж Буш і Білл Клінтон разом відвідали українську церкву в місті Чикаго, щоб таким чином продемонструвати солідарність з народом України, який бореться з російськими окупантами, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Екслідери Штатів опублікували відео свого візиту до Української Католицької Церкви Святих Володимира та Ольги.
На ролику показано, як обидва несуть букети яскраво-жовтих соняшників, перев'язаних синьою і жовтою стрічками. Квіти вони поклали коло храму.
"Президент Джордж Буш: Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу і своє майбутнє", - йдеться в публікації Буша.
Аналогічне відео викладено і в Twitter Клінтона. Тільки кадри підписані так:
"Америка єдина з народом України в його боротьбі за свободу і проти гноблення".