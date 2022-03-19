Генштаб: ЗСУ знищили кілька колон техніки супротивника

Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 19 березня.

"Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі" , — зазначили у відомстві.

Зенітні ракетні війська та винищувальна авіація України збила 12 повітряних цілей ворога — 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Протягом доби також знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, втрати ворога наразі уточнюються. Крім того, ліквідовано командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

"Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичне керівництво РФ ухвалить рішення щодо внесення змін до чинного законодавства та розпочне відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни" , — вважають у Генштабі.

На думку військових, щоб виправдати такі дії, не виключається здійснення низки провокацій на території Росії із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії — це надасть можливість провладній верхівці оголосити воєнний стан і тотальну мобілізацію.

З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військових збройних сил РФ та Росгвардії. У білоруському місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, де є хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції для білоруських громадян скасували або перенесли на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.