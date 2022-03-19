Генштаб: ЗСУ знищили кілька колон техніки супротивника
Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 19 березня.
"Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі", — зазначили у відомстві.
Зенітні ракетні війська та винищувальна авіація України збила 12 повітряних цілей ворога — 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.
Протягом доби також знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, втрати ворога наразі уточнюються. Крім того, ліквідовано командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.
"Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичне керівництво РФ ухвалить рішення щодо внесення змін до чинного законодавства та розпочне відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни", — вважають у Генштабі.
На думку військових, щоб виправдати такі дії, не виключається здійснення низки провокацій на території Росії із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії — це надасть можливість провладній верхівці оголосити воєнний стан і тотальну мобілізацію.
З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військових збройних сил РФ та Росгвардії. У білоруському місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, де є хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції для білоруських громадян скасували або перенесли на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.
"Ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил РФ брати участь у війні проти України", — додають у штабі.