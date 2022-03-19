У Мінінфраструктури розповіли про спрощення доставки гуманітарних вантажів в Україну

З початку військової агресії російських окупантів Міністерство інфраструктури продовжує проводити системну роботу щодо покращення логістики гуманітарних вантажів з-за кордону, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Так, з перших днів війни було впроваджено режим максимального сприяння доставки гуманітарних вантажів у постраждалі регіони, а також вантажів для потреб ЗСУ. Окрім того, було спрощено виїзд та вʼїзд водіїв вантажного транспорту, які перевозять гуманітарну допомогу.

"Зокрема, з початку повномасштабної фази війни: через систему "ШЛЯХ" оброблено та надано дозвіл на перетин кордону 12 107 водіям; 3 809 водіїв вже перетнули державний кордон та повернулись з вантажем для потреб ЗСУ та гуманітарним вантажем" , - зазначили у міністерстві.

Одним з найважливіших напрямів роботи стало розгортання логістичних хабів, завдяки яким гуманітарний вантаж вчасно доставляється та розподіляється до найгарячіших точок України з Польщі, Італії, Угорщини, Словаччини та Румунії.

"Представники Мінінфраструктури України з автомобільними перевізниками на місці координують логістику та регулярність відправлення транспорту з вказаних хабів до України. З основного хабу у Польщі відправляється 30-50 транспортних засобів на добу" , - йдеться у повідомленні.

Розуміючи усю складність ситуації, у якій опинилась Україна, низка країн Євросоюзу запровадили максимально спрощений режим доставки гуманітарних вантажів до України. 14 країн утворили так звану антиросійську транспортну коаліцію.